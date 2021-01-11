أشرف قاسم يشيد بلاعبي الزمالك بعد الفوز على الجيش

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 
                                                                             أشاد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، أن فريقه قدم مباراة جيدة بالأمس أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

و أضاف قاسم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’    آداء الزمالك يتطور في كل مباراة عن الأخرى ، وعودة طارق حامد أحدثت ثقلاً كبيراً في وسط ملعب الفريق ، وننتظر عودة فرجاني ساسي للمشاركة في المباريات.

واختتم قاسم ، ملف احتراف مصطفى محمد في فريق سانت إيتيان الفرنسي لم ينتهِ بعد ، و لدينا خطة بديلة في حالة رحيل مصطفى أو غيره من لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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