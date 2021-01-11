أستاذة طب أطفال: تحور كورونا سبب زيادة الإصابات بين صغار السن (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتورة سحر شاكر، أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة، إن إصابات الأطفال في الموجة الثانية أعلى بكثير من الموجة الأولى، وهذا يرجع إلى تحور الفيروس خلال الفترة الأخيرة. 

وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الأطفال كانوا أقل حظًا من الإصابة بفيروس كورونا بسبب أن الجهاز المناعي مازال نشطًا تجاه الفيروسات، ولكن الأطفال الذين يعانوا من ضعف في المناعة أو أمراض خلقية في القلب أو حساسية الصدر هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وحال إصابتهم تكون المضاعفات كبيرة.

وأضافت أن مضاعفات فيروس كورونا لدى حديثي الولادة تكون شديدة جدًا، وهذا يرجع إلى أن المناعة لديهم لم تكتمل خلاف أن الشعب الهوائية لديهم تاكون ضيقة، ولذلك تكون الإصابة أكثر شراسة.

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