أستاذة طب أطفال: تحور كورونا سبب زيادة الإصابات بين صغار السن (فيديو)

قال الدكتورة سحر شاكر، أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة، إن إصابات الأطفال في الموجة الثانية أعلى بكثير من الموجة الأولى، وهذا يرجع إلى تحور الفيروس خلال الفترة الأخيرة.





وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الأطفال كانوا أقل حظًا من الإصابة بفيروس كورونا بسبب أن الجهاز المناعي مازال نشطًا تجاه الفيروسات، ولكن الأطفال الذين يعانوا من ضعف في المناعة أو أمراض خلقية في القلب أو حساسية الصدر هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وحال إصابتهم تكون المضاعفات كبيرة.



