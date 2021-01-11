قصة طبيب الإسكندرية الجالس على أرضية المستشفى

روى أحمد عنتر القرنشاوي، طبيب القلب والأوعية بمستشفى شرق المدينة التخصصي بالإسكندرية، تفاصيل قيامه بإنعاش مريضة بفيروس كورونا كانت تعاني من نقص في الأكسجين وذلك بعد انتشار صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجلس على أرضية المستشفى ويبدو عليه علامات التعب والإنهاك بعد إنقاذ المريضة.





وقال "القرنشاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن المريضة كانت حالتها متدهورة وكانت نسبة الأكسجين أقل من 30 واضطرينا وضعها على جهاز تنفس صناعي ولكنها لم تستجيب على الجهاز أيضًا.



