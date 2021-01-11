قصة طبيب الإسكندرية الجالس على أرضية المستشفى
الإثنين 11/يناير/2021 - 05:30 ص
شيماء حسن
روى أحمد عنتر القرنشاوي، طبيب القلب والأوعية بمستشفى شرق المدينة التخصصي بالإسكندرية، تفاصيل قيامه بإنعاش مريضة بفيروس كورونا كانت تعاني من نقص في الأكسجين وذلك بعد انتشار صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجلس على أرضية المستشفى ويبدو عليه علامات التعب والإنهاك بعد إنقاذ المريضة.
وقال "القرنشاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن المريضة كانت حالتها متدهورة وكانت نسبة الأكسجين أقل من 30 واضطرينا وضعها على جهاز تنفس صناعي ولكنها لم تستجيب على الجهاز أيضًا.
وأضاف: أن فريق التمريض وأنا وطبيب زميلي استمرينا لما يقرب من الـ5 ساعات نحاول إنعاش المريض، وقمت بشق في صدرها لمساعدتها على التنفس حتى وصل الأكسجين إلى 99، ثم بدأنا بعدها في تكثيف علاجات الكورونا لها.