اليوتيوبر أحمد برشومي: أعتمد على الإرتجال في فيديوهاتي.. وبحلم بالتمثيل (فيديو)

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قال اليوتيوبر الساخر أحمد برشومي، إن أفكار فيديوهاته الساخرة استعان بها من أقاربه البنات وزميلاته حينما كان طالبا في الكلية، موضحا أنه كان يحب مراقبة تعبيرات الناس وتقمص الشخصيات سواء في العائلة أو جلسات أصدقاء.



وأكد اليوتيوبر أحمد برشومي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن كل الشخصيات التى يجسدها في فيديوهاته حقيقية من خلال الأعمال التلفزيونية والمسرحية، مضيفا: "كل الشخصيات اللى بجسدها متخزنة في ذاكرتي".



وتابع: "في فيديوهات كتير بعملها ارتجال، واول فيديو ليا كان ارتجال وحصل له كمية شير فوجئت منها وكلها حول البنات، ولكن أنا مع الست قلبا وقالبا"، متمنيا أن يكون له برنامج خاص خلال الفترة القادمة فضلا عن خوض تجربة التمثيل في مصر لاثبات قدراته التمثيلية.

