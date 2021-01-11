خبير: مفاوضات سد النهضة تدهورت.. والوضع يسير إلى الخلف (فيديو)

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قال هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية، إن أزمة سد النهضة نُظرت في مجلس الأمن، وحُولت للاتحاد الإفريقي باعتباره منظمة قارية، وإذا فشل الاتحاد، فسيعود الموضوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ القرار المناسب.



وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن مفاوضات سد النهضة تدهور والوضع يسير إلى الخلف، خاصة أن الجانب الإثيوبي متعنت.



من جانبه قال الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة المستقيل، خلال نفس المداخلة الهاتفية، أن الاتحاد الإفريقي أعلن بأن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، وبأنها سترفع الأمر إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل امام الاتحاد الأفريقي هو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي.



ولفت إلى أن إثيوبيا تخترق القانون الدولي وتعمل على ملء سد النهضة بإرادة منفردة، لافتَا إلى أن السودان لأول مرة بدأ يحتج على مفاوضات سد النهضة بشكل شديد اللهجة بعدما كان يتغنى بفوائد سد النهضة.

