عمرو أديب: "مفاوضات السد وصلت لحارة سد" (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفاصيل جلسة مفاوضات سد النهضة اليوم، قائلا: "مفاوضات السد وصلت لحارة سد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك تغير راديكالي في موقف السودان في مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن مصر والسودان يبحثان عن اتفاق شامل بشأن السد، ولكن إثيوبيا تبحث عن حل جزئي، وبدأوا يتحدثون عن الملء الثاني للسد.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تريد اتفاقا ملزما، متابعا: "إثيوبيا بضيع الوقت بشكل غير طبيعي.. هما بيحطوا ضهرنا للحيط".

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