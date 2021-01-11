أستاذة علم اجتماع: اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة الأسرية (فيديو)

أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة تعرض لارتباك اجتماعي وغاب عنه التوازن الاجتماعي، موضحة أن اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة ولاسيما الجريمة الأسرية.





وأضافت، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الطبقة الوسطى أصبحت تعاني وغابت جغرافيا، قائلة: "ارتباك الطبقة الوسطى وغياب الفن أصبح مؤثر، واللي بيسمع موسيقى مش ممكن يبقى مجرم والطبقة الوسطى بقت مضروبة".



