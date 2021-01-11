أستاذة علم اجتماع: اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة الأسرية (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة تعرض لارتباك اجتماعي وغاب عنه التوازن الاجتماعي، موضحة أن اختفاء الغناء والفن الرفيع ساهم في وحشية الجريمة ولاسيما الجريمة الأسرية.

وأضافت، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الطبقة الوسطى أصبحت تعاني وغابت جغرافيا، قائلة: "ارتباك الطبقة الوسطى وغياب الفن أصبح مؤثر، واللي بيسمع موسيقى مش ممكن يبقى مجرم والطبقة الوسطى بقت مضروبة".

وتابعت زكريا: "دُفع المجتمع إلى التطرف والعنف بسبب تحريم الفن الرفيع، وفي دراسات أثبتت أن المجتمع المصري صار متطرفا، ما عدا نسبة محدودة وطول الوقت يبحث عن الحلال والحرام"، فضلا عن أن فيس بوك أصاب المواطنين بالفزع الاجتماعي.

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