نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر

 
علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الأزمة الأخيرة بين الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل والصلح بينهما.

قال زكي في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ""ON، إن: السوشيال ميديا زي ما ليها مميزات ليها عيوب كثيرة جدًا جدًا، وبقى أي حد بيقول أي حاجة في أي وقت حتى لو كانت غير مسؤولة بالإضافة لسرعة الانتشار وهذا إنعكس على الأزمة وهذا سبب إصداري لقرار من النقابة بشكل قاطع لمنع كتابة الأعضاء لخلافتهم  على السوشيال ميديا  مع زملائهم والنيل منهم.

تابع: الموضوع  تخطى أزمة باسم ورحاب ونحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها، 

ومسؤولين كنقابة عن حماية تراث تركه لنا أجيال وأجيال فنيًا بالاضافة إلى الدفاع عن قيمة مصر الفنية وقواها الناعمة، وعشان الأسباب دي وجهت إنذار واضح لأعضاء النقابة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي  لكتابة المشاكل وتوعدت من يقدم على ذلك  برد فعل عنيف قد يصل إلى حد الشطب".

 أضاف: "أنا مصالحتهمش على بعض أنا فوجئت بيهم جايين البيت عندي بيعتذروا  لي وللنقابة وصالحوا بعضهم وأنا قعدت معاهم وعاتبتهم عتاب شديد وفهمتهم  أدوارهم وكلاهما معترف بالخطأ".


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