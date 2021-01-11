استشاري الباطنة بموسكو يُعدد مزايا اللقاح الروسي في النقل والتخزين

أكد أحمد سعد، استشاري الباطنة بموسكو، على أمان وفعالية لقاح سبوتنك الروسي، مشيرًا إلى أنه لا ينتج عنه أي أعراض جانبية باستثناء الأعراض العادية التي تظهر فور تلقي أي لقاح.





وقال "سعد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن فكرة لقاح سبوتنيك الروسي قائم على فكرة الناقل بمعنى نقل البروتين الخارجي للفيروس باعتباره مفتاح الدخول إلى الخلية البشرية.





وأضاف أن اللقاح يتم عن طريق جرعتين بينهم 21 يومًا، حيث يقوم اللقاح على إثارة جهاز المناعة بفعل نقل بروتين الفيروس وبالتالي يبدأ الجسم في إنتاج أجسام مناعية تحيط بنتوءات الفيروس الفعلية وتمنع التحامها بالخلية.



