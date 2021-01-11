مدير الشكاوي بمجلس الوزراء يكشف أكثر الوزارات نصيبا من الشكاوي خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظمة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، أن فيروس كورونا فرض نفسه على نوعية الشكاوي التي استقبلها صندوق شكاوي مجلس الوزراء خلال عام 2020 ولكنهم استطاعوا استيعاب هذه الشكاوي، مشيرا إلى أن الوزارات الأكثر نصيبا من الشكاوي كان وزارة القوى العاملة والتضامن والتموين والاسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن وزارة الصحة حققت نسبة انجاز عليا جدا للغاية فى الشكاوي التي تلقتها خلال العام المنصرم نظرا لطبيعة الاستغاثات.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن هناك شكاوي بسيطة يكون التعامل معها سريع وبسيط وهناك شكاوي أخرى تتعلق بموضوعات تتطلب الفحص والتداول لأكثر من جهة، وأصبح هناك تنوع فى الشكاوي المسجلة لان جميع الجهات الحكومية مرتبطة بالمنظومة فى المحافظات والهيئات.

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