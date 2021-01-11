تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل بمنزل أشرف زكي (فيديو)
الإثنين 11/يناير/2021 - 12:06 ص
داليا الحسين
قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن إنهاء أزمة الفنانين رحاب الجمل وباسم سمرة بالاعتذار والصلح أمر يغلق الباب أمام من يحاول تصيد الأخطاء في الوسط الفني.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاتجاه الأقرب سيكون حفظ الشكاوي المقدمة من الطرفين خاصة أنه كان هناك نية صادقة من سمرة والجمل لإغلاق الصفحة تماما.
وأكد زكي أنه فوجئ بزيارة باسم سمرة ورحاب الجمل في منزله وتقديم الاعتذار وعاتبت الطرفين على ما حدث ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على مجلس النقابة اليوم والأقرب حفظ الملف.
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