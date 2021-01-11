وزير الاتصالات: رقم قومي لكل وحدة عقارية في مصر.. "من الكشك للفيلا" (فيديو)

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيكون لكل وحدة عقارية بجمهورية مصر العربية رقم قومي، سواء كانت فيلا، أو كشك، أو شقة، أو محل، على غرار الأرقام القومية المخصصة للمواطنين.





وتابع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم التعامل مع الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للمنزل.





وأضاف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العمل في هذا المشروع يتم في أكثر من محور، وبأكثر من طريقة لتنفيذه، وسيتم عمل خريطة بكل المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية.





واستطرد أن فوائد هذا المشروع إزالة اللبس في التعامل مع الحكومة إلى جانب تسهيل الحصول على الخدمات، مؤكدا أنه لن يكون هناك تداخلًا في أسماء العناوين، كما هو حادث حاليا، وأن الرقم القومي للوحدة المحلية لن يتم تكراره.



