سيد خليفة: السيسي يقود نهضة زراعية لم تشهدها مصر منذ 4 عقود (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود نهضة زراعية حديثة لم تشهدها مصر منذ أربعة عقود.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية يقام على مساحة 500 ألف فدان، وبداية العمل به أبريل 2017، تحت إشراف القوات الجوية.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن المساحة المزروعة حاليا 200 ألف فدان، وكلها بمحاصيل استراتيجية مثل 17 ألف فدان من القمح، و25 ألف فدان من بنجر السكر، و35 ألف فدان من البطاطس، إلى جانب بعض الخضروات الأخرى مثل الطماطم، مؤكدا أنه يتم استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية المستخدمة في الزراعة.

واستطرد أنه يتم زراعة 8 أفدنة من الفول السوداني، الذي يعد مصدرًا لزيوت الطعام التي تستورد مصر 90% من حاجتها منها من الخارج.

وأكد نقيب الزراعيين، على أن المشروع يقام على أملاك الدولة، وليس على أملاك أهالي كما يزعم الإعلام المعادي زورًا، مشيرا إلى أن 35 شركة مدنية للاستثمار الزراعي هي من تتولى زراعة أراضي مشروع مستقبل مصر.

ولفت إلى أن استثمارات البنية الأساسية لهذا المشروع تصل إلى 5 مليارات جنيه، منها محطتي كهرباء و500 كيلو طرق، وتم تنفيذها بإشراف القوات الجوية.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنه في الموسم الشتوي الحالي سوف يتم زراعة 35 ألف فدان أخرى، مؤكدا أن كل المحاصيل التي يتم زراعتها في هذا المشروع غير شرهة للمياه.

واستكمل أن ماحدث من استصلاح الأراضي الزراعية في مصر خلال 5 سنوات الماضية قصة نجاح، مشيرا إلى أن هدية السيسي للمصريين تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

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