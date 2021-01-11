أستاذة طب أطفال تكشف سبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا بين الفئات الصغيرة

فسرت لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال، زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الفئات الصغيرة في السن في الموجة الثانية.





وقالت "لمياء" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن التغير الذي حدث في الفيروس يبدو أنه السبب في زيادة معدلات الإصابة بين الأطفال والشباب خاصة بعد افتتاح المدارس والجامعات قبل أن يتم إغلاقها واستبدالها بنظام التعليم الأون لاين.





وأشارت إلى أن أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا تكون خفيفة، موضحة أن البروتوكول العلاجي للأطفال عادة ما يكون أخف من البروتوكول العلاجي للشخص الكبير، مستطردة "الخطورة في إصابة الأطفال أنه يتم التعامل معه على أنها حالة بسيطة وبالتالي يبدأ في المخالطة وهذا ما قد يسبب في سرعة انتشار العدوى".