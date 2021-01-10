لخلافات عائلية.. شاب يصيب شقيقه بطعنه نافذه في المنصورة

شهدت قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة إصابة شاب علي يد شقيقه بطعنة شبه نافذة بالظهر، وذلك بسب وجود خلافات سابقة بينهم.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي بوصول شاب يدعى "إبراهيم. م. إ"، 32 سنة، منجد، ومقيم بقرية أويش الحجر التابعة لدائرة مركز المنصورة مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر ادعاء تعدي عليه من قبل شقيقه.





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى الواقعة وبالفحص وبسؤال المصاب اتهم شقيقه المدعو"كريم. ع. ك"، 20 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالمضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته على إثر وجود خلافات عائلية بينهما.





وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات