لخلافات عائلية.. شاب يصيب شقيقه بطعنه نافذه في المنصورة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة إصابة شاب علي يد شقيقه بطعنة شبه نافذة بالظهر، وذلك بسب وجود خلافات سابقة بينهم.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي بوصول شاب يدعى "إبراهيم. م. إ"، 32 سنة، منجد، ومقيم بقرية أويش الحجر التابعة لدائرة مركز المنصورة مصابا بجرح شبه نافذ بالظهر ادعاء تعدي عليه من قبل شقيقه.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى الواقعة وبالفحص وبسؤال المصاب اتهم شقيقه المدعو"كريم. ع. ك"، 20 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالمضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته على إثر وجود خلافات عائلية بينهما.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات
تحرر عن ذلك المحضر رقم 5272021 جنح مركز شرطة المنصورة وجاري العرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

993 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ 35 دقيقة

الزمالك يؤكد اقتراب حسام حسن من القلعة البيضاء

منذ نصف ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

منذ ساعة الا ربع

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 7 ساعات

نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض