أول تعليق من مصور واقعة تقييد أم لنجلها في الشرقية

كشف سامح عطية، مصور فيديو واقعة تقييد أم لنجلها في الشرقية، تفاصيل تصويره لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كان مربوط في جذع شجرة في قرية كفر عمار.





وقال "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد: "سمعت عن حالة هذا الشاب وكنت أحاول مساعدته وقمت بتصويره من أجل عرض قصته على الدولة لمحاولة تقديم الرعاية الصحية له خاصة خلال أوقات البرد الشديدة".





وأضاف "قولت في عرضي للفيديو أن والدته تقوم بربطه لأن أطفال القرية بتخاف منه، وخوفًا من هروبه وضياعه في الشارع، وبعتذر لهذه الأم لو الفيديو اتفهم خطأ وكل هدفي كان مساعدة هذا الشاب وهذه الأم عن طريق تدخل الدولة خاصة أن والد هذا الطفل هجر والدته بعد ولادته وهي مضطرة إلى العمل في الأرض الزراعية من أجل توفير لقمة العيش لها وله".





وفي ذات السياق كشف جمال محمود، أحد أهالي كفر عمار بفاقوس شرقية، تفاصيل ربط شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جذع شجرية بالقرية، موضحا أن الشاب يبلغ 24 عاما، ووالدته تقوم بربطه في الشجرة خوفًا من أن يضيع في الشوارع.





وأشار جمال محمود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه تم طلاقها منذ 25 عاما بسبب ولادتها شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.



