نجاح فريق طبي باستئصال ورم كبير بالمبيض لطفلة مصابة كورونا بمستشفى المنصورة الدولي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في استئصال ورم ضخم بالمبيض لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما كانت تعاني من ألم شديد أسفل البطن وتعاني من اعراض فيروس كورونا المستجد كما انها مريضة سكر وبالفحص تبين وجود ورم كبير بالمبيض حجمه يصل الى 15 سم مما أدى إلى تضخم والتواء بالمبيض الأيسر الذي بدوره أدى إلي عدم وصول الدم للمبيض وحدوث غرغرينة.

وقد تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة عاجلة واستئصال الورم الضخم، وأدخلت المريضة لقسم العزل بالمستشفي وهى الآن بصحة جيدة.
كما تقدم وكيل الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم
الفريق الطبى الدكتور نبيل سراج استشارى النسا، الدكتور محمد عبد الرحمن اخصائي النسا، الدكتور محمد خليل م. اخصائي النسا

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