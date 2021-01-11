عمرو أديب عن عدم حضور الجمهور كأس العالم لكرة اليد: "هم وانزاح"

ثمن الإعلامي عمرو أديب، قرار إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد بدون جمهور، مشيرا إلى أنه قرار حكيم، وعاقل، ومحترم، معقبا: "هم وانزاح".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم التركيز على الاهتمام بـ 32 فريق الموجودين بالبطولة، مضيفا: "الجمهور على عينا وراسنا، ولكننا نمر بظروف استثنائية.



