عمرو أديب عن عدم حضور الجمهور كأس العالم لكرة اليد: "هم وانزاح"

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي عمرو أديب، قرار إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد بدون جمهور، مشيرا إلى أنه قرار حكيم، وعاقل، ومحترم، معقبا: "هم وانزاح". 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم التركيز على الاهتمام بـ 32 فريق الموجودين بالبطولة، مضيفا: "الجمهور على عينا وراسنا، ولكننا نمر بظروف استثنائية.

وأضاف أن من قرروا هذا القرار "شجعان"، منوها بأن هذه البطولة ليست بطولة محلية، والعالم أرسل أولاده لمصر "ولازم ناخد بالنا منهم، وامانة في رقبتنا".

أخبار تهمك

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يؤكد اقتراب حسام حسن من القلعة البيضاء

منذ ساعة و 13 دقيقة

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 21 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تكشف عن موعد بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض