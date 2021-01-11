عمرو أديب عن عدم حضور الجمهور كأس العالم لكرة اليد: "هم وانزاح"
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 ص
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي عمرو أديب، قرار إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد بدون جمهور، مشيرا إلى أنه قرار حكيم، وعاقل، ومحترم، معقبا: "هم وانزاح".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم التركيز على الاهتمام بـ 32 فريق الموجودين بالبطولة، مضيفا: "الجمهور على عينا وراسنا، ولكننا نمر بظروف استثنائية.
وأضاف أن من قرروا هذا القرار "شجعان"، منوها بأن هذه البطولة ليست بطولة محلية، والعالم أرسل أولاده لمصر "ولازم ناخد بالنا منهم، وامانة في رقبتنا".