ميلان يستقر على بديل إبراهيموفيتش

الأحد 10/يناير/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن المهاجم الذي سيخلف النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، في ميلان خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان خلال الصيف المقبل، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الروسونيري.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان يستهدف التعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن ميلان يجري محادثات حاليًا مع أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكان ميلان قريب من ضم بيلوتي منذ ثلاث سنوات، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة.

أخبار تهمك

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

محمد ناجي جدو يعلن اعتزاله كرة القدم

منذ 34 دقيقة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 19 ساعة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض