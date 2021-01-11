أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 11-1-2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث بدأ سعر الذهب في التراجع بالتزامن مع بداية الإنتخابات الأمريكية وإقبال المستثمرين علي شراء السندات الأمريكية وعزوفهم عن الإستثمار في الذهب.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-1-2021

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 809 جنيهًا .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 925 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6472 جنيهات.



يقول محللون إن الخسائر القوية ربما لم تنتهي بعد، وترفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من سعر الدولار، وتعتبر المسؤولة عن تصفية سعر الذهب." "هناك عدم اهتمام مؤسسي قوي للذهب، وسط مخاوف من تراجع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب مع انتخاب الرئيس الأمريكي، جو بادين، وتوقعات بإدارة أزمة أفضل لتفشي فيروس كورونا. ويشهد الذهب على الإطار الفني تصفية قوية." 



وربما يشهد الذهب تحركات بنطاق 100 دولار خلال الأيام المقبلة، وفق مويا، ويخبر المستثمرين بالنظر إلى تحركات مؤشر الدولار الأمريكي. 

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