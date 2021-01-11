أشرف زكي عن رحيل هادي الجيار: "فقدنا الأخ الكبير"

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على وفاة الفنان هادي الجيار، قائلًا "فقدنا الأخ الكبير".

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفنان هادي الجيار يستحق الكثير والكثير لأنه نموذج لفنان أثرى الشاشة الفضية والذهبية والمسرح في كل المجالات.

وأضاف أن الفنان هادي الجيار بجانب رحلته كإنسان وكنقابي خدم زملائه والمهنة وكان صديق ومحب للجميع وكان يملك قلب دافئ يسأل عنا جميعا.

وأشار إلى أنه كان يعاني مؤخرًا من بعض المشاكل في القلب وأجرى بالفعل عملية قلب مفتوح وكان عنده بعض المشاكل الصحية التي جعلت الفيروس يتمكن منه بصورة كبيرة.


أخبار تهمك

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يؤكد اقتراب حسام حسن من القلعة البيضاء

منذ نصف ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

منذ 43 دقيقة

993 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ 34 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض