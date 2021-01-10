محمد ناجي جدو يعلن اعتزاله كرة القدم

الأحد 10/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو

أعلن محمد ناجي جدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اعتزاله بعد مسيرة عطاء كبيرة مع الساحرة المستديرة.

 

وكان جدو، رحل عن صفوف الجونة في نهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي نادي وكان قريبا من الانتقال لصفوف البنك الأهلي، ولكن الصفقة لم تتم.

 

وكتب جدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر""أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال".

 

وتابع:" الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعاً".

 

 جدو ساهم في تتويج منتخب مصر في ببطولة كأس الأمم 2010، كما توج مجهود جدو بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف ولقب أفضل بديل، نظرًا لعدم مشاركته أساسيا في أي مباراة.

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