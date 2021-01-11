سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 11-1-2021
الإثنين 11/يناير/2021 - 12:00 ص
هدأ سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين، بعد أن تراجع أمس بنحو سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك عودة 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.62 جنيه للشراء15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، مقابل 15.72 جنيه للبيع.