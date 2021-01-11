سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 11-1-2021





هدأ سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين، بعد أن تراجع أمس بنحو سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.



