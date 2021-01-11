لميس الحديدي ناعية هادي الجيار: "كورونا" القاتل خطف أحد طلاب المشاغبين

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "رحل عنا فنان آخر بسبب (كورونا) المستجد رحل مشاغب أخر من مدرسة المشاغبين، وهو شخصية "لطفي" الفنان القدير هادي الجيار".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الأحد، قائلة: "كورونا أجهزت عليه بسرعة لم يتحملها، فقدنا هادي الجيار وهو فنان كبير ترك إرثًا كبيرا، ما يزيد عن 200 عمل ما بين مسرح ودراما وسينما".

وأكملت: "مش هننسى دوره في المسلسل الشهير "المال والبنون" وكان لديه دورًا في مسلسل الاختيار في الجزء 2 المقرر عرضه في رمضان المقبل ".

وواصلت الحديدي: "أنا الصراحة شرفت بالتعاون معه في مسلسل " عوالم خفية " في رمضان 2018 وهو العمل الفني الوحيد الذي شاركت فيه بدعوة مشرفة من الزعيم عادل إمامه وهو من أخراج رامي إمام حيث قدمت مشهدين في المسلسل إحدهما مع عادل إمام والاخر مع هادي الجيار.


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