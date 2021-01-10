ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر إلى 134 نقطة في أكتوبر

ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات، ليصل إلى 3ر134 نقطة في شهر أكتوبر لعام 2020، بعد أن كانت قيمته 1ر133 نقطة في شهر سبتمبر لعام 2020.





وأشار المنتدى، في تقريره الصادر، اليوم الأحد، إلى أن مؤشر الثقة بالنشاط الاقتصادي انخفض بمقدار 40ر5 ليصل إلى 6ر115 نقطة في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي، في حين ارتفع رأس مال الشركات المسجلة في شهر أكتوبر لعام 2020 ليصل إلى 30ر2 مليون دينار مقارنة مع شهر سبتمبر للعام نفسه والبالغة من27ر1 مليون دينار.





وبين التقرير أن عدد الشركات المسجلة انخفض في شهر أكتوبر لعام 2020 إلى 97 شركة مسجلة مقارنة مع 105 شركات في شهر سبتمبر للعام نفسه، في حين انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر أكتوبر لعام 2020 ليصل إلى 34ر84 نقطة، مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي من 24ر86 نقطة.





كما انخفض عدد رخص البناء السكنية الممنوحة في شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 906ر1 رخصة مقارنة مع 168ر2 رخصة في شهر سبتمبر 2020، وكذلك شهدت إيرادات ضريبة بيع العقار انخفاضاً وصل لـ4 مليون دينار في شهر تشرين الأول لعام 2020، مقارنة مع 5 مليون دينار في شهر سبتمبر 2020 للعام نفسه.





وبحسب المنتدى، شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 96ر8 نقطة ليصل إلى 3ر199 نقطة في شهر أكتوبر 2020، مقارنة بـ 3ر190 نقطة في سبتمبر الماضي.





وانخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي في شهر أكتوبر لعام 2020 ليصل إلى 1ر13 مليار دينار، مقارنة بـ 9ر13 مليار دينار في شهر سبتمبر من العام نفسه، حيث بقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 41ر2 بالمئة منذ شهر سبتمبر الماضي.





وأشار المنتدى إلى انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في شهر أكتوبر لعام 2020 ليصل إلى 8ر92 مليون دينار، مقارنة مع شهر سبتمبر للعام نفسه والبالغ 0ر118 مليون دينار، كما شهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 0ر100 نقطة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ليصل إلى 8ر106 في شهر أكتوبر لعام 2020.





وانخفض مؤشر البورصة بمقدار98ر48 نقطة ليصل إلى54ر869ر2 نقطة في شهر أكتوبر لعام 2020، كما ارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 116 بالمئة في شهر أكتوبر لعام 2020، مقارنة بـ 84 بالمئة في سبتمبر 2020.





وشهد معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في شهر أكتوبر لعام 2020 ارتفاعا، ليصل إلى 3ر0 بالمئة مقارنة بـ 1ر0 في شهر سبتمبر للعام نفسه.





وبين المنتدى أن الأردن ما يزال يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران الاقتصاد إلى مستواها الطبيعي.



