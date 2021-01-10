تعرّف على الجهاز الفني الجديد لطهطا عقب قبول إستقالة "حكيم" بالقسم الثاني

الأحد 10/يناير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
أعلن مجلس إدارة نادي طهطا، تعيين محمد اسماعيل لاعب الشرقية الأسبق، مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بالقسم الثاني، وذلك عقب ساعات من قبول إستقالة مصطفى حكيم المدير الفني السابق.

ويضم الجهاز المعاون كلاً من، محمد الضمراني مدرب عام، وعلي فتحي مدرب مساعد، وعادل حسين مديرا للكرة، ورضوان عبد الوهاب مدرب حراس، وحسن الفوى مدير إداري، مع استمرار الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور أحمد عبد الحكم.

ويستعد طهطا لمواجهة فريق ديروط في الجولة التاسعة لمنافسات مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

وخسر طهطا مؤخرا خارج ملعبه من الإعلاميين بثلاثية نظيفة، ويحتل الفريق السوهاجي المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

أخبار تهمك

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 18 ساعة

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض