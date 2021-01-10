تعرّف على الجهاز الفني الجديد لطهطا عقب قبول إستقالة "حكيم" بالقسم الثاني

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أعلن مجلس إدارة نادي طهطا، تعيين محمد اسماعيل لاعب الشرقية الأسبق، مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بالقسم الثاني، وذلك عقب ساعات من قبول إستقالة مصطفى حكيم المدير الفني السابق.



ويضم الجهاز المعاون كلاً من، محمد الضمراني مدرب عام، وعلي فتحي مدرب مساعد، وعادل حسين مديرا للكرة، ورضوان عبد الوهاب مدرب حراس، وحسن الفوى مدير إداري، مع استمرار الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور أحمد عبد الحكم.



ويستعد طهطا لمواجهة فريق ديروط في الجولة التاسعة لمنافسات مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.



وخسر طهطا مؤخرا خارج ملعبه من الإعلاميين بثلاثية نظيفة، ويحتل الفريق السوهاجي المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.