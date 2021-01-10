محمد مهران لـ"الفجر الفني": استغرقت 39 يوما في كتابة "لؤلؤ".. وهذا رأي في أداء مي عمر للشخصية "حوار"

*تجربتي فى الكتابة بدأت وأنا طالب بالمعهد.



*كتابة مسلسل "لؤلؤ" استغرقت مني 39 يوما.



*شخصية أحمد زاهر فى "لؤلؤ" من أصعب الشخصيات.



*لم أقلق من ردود أفعال الجمهور على "لؤلؤ".



*خاني التعبير عند كتابة بوست الشكر للمخرج محمد سامي.

الفجر الفني

فى البداية.. حدثنا عن تجربتك فى كتابة السيناريو والحوار ؟



ماذا عن تجربتك فى مسلسل "لؤلؤ" كأول عمل لك يظهر إلى النور؟



عندما جاءت لى الفرصة لكتابة حوار وسيناريو مسلسل "لؤلؤ"، سعدت جداً وعلمت أن الله لا يضيع تعب واجتهاد أحد، وأن الواحد لابد أن يسعى حتى يحقق أحلامه، وأنا فخور وسعيد جدا بهذه التجربة.





حدثنا عن التحضيرات الخاصة بكتابة المسلسل والمدة الزمنية التي استغرقتها؟



عندما عرض علي كتابة المسلسل كنت مشغول فى كتابة قصص منفصلة، ولكن اعتذرت عن كتابتها، حتى أتفرغ لكتابة هذا المسلسل، والمدة استغرقت حوالي 39 يوما، فى اليوم الواحد كنت أعمل مابين ١٦ إلى ١٨ ساعة حتى استطيع إنهاء المسلسل فى الوقت المطلوب.





ما أصعب شخصية واجهتك أثناء الكتابة؟



كل مرحلة من مراحل الكتابة، كنت أشعر أن الشخصية هذه صعبة أو الحوار لها صعب جدا، وشعرت بذلك أكثر فى شخصية "لؤلؤ" التى تقدمها مي عمر، لأنها عندها تغيرات كثيرة، كما أيضاً شخصية طارق نصار التى يقدمها أحمد زاهر كانت صعبة جدا، وكنت أحب شخصية "مجدي"، التى يقدمها إدوارد.







هل شاركت في اختيار شخصيات العمل أم لا ؟



لا لم أشارك فى اختيار شخصيات العمل.





كيف رأيت أداء مي عمر خاصة أنه أول بطولة مطلقة لها؟



أداء جيد جدا وأدت الشخصية بشكل جيد وكانت بتشتغل على الموضوع بشكل كبير جدا وعلى تفاصيله وكانت دائماً تسألني فى تطوير بعض الجمل، لأنها كانت حريصة أن يظهر المسلسل بشكل ينال إعجاب الجمهور.





لم تقلق من ردود أفعال الجمهور على المسلسل خاصة أنه أول بطولة لمي كما أنه أول كتابة أيضاً لك تظهر للنور؟



لم أكن خائف من رد فعل الجمهور، ولكن كنت دائماً قلقان أنى لم أبذل الجهد الكافي فى الكتابة، وكنت دائما أحاول أن أطور من الحوار والجمل، وكنت دائما أجتهد لأني أعلم أن الله دائما يكافئ المجتهد على تعبه.







ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك فور عرض المسلسل؟



طفل صغير عمره لا يتعدي عشر سنوات، قال لى "ياكوكس أنا بحبك جدا"، ففكرة أن طفل يتعلق بشخصية أنت تقدمها أو تطرحها، شيء يسعدني جداً، كما أيضاً الناس كانت تقابلني فى الشارع وتقول لى مسلسل "لؤلؤ" حلو جدا، فكنت مبسوط بردود أفعال الناس الإيجابية بغض النظر عن التعليقات السلبية التي قيلت بعد عرض أول حلقة من المسلسل أو تحديداً بعد كتابتي منشور على الفيس بوك للمخرج محمد سامي.







حدث ضجة على السوشيال ميديا بعد تقديم الشكر لمحمد سامي على إتاحة الفرصة لك بالكتابة .. فما ردك على ذلك؟



خاني التعبير عند كتابة البوست على السوشيال ميديا، كنت أظن أن الناس عارفة إني أكتب من وأنا فى المعهد، ولكن لم انتبه إلى أن الجمهور وكثير من الناس لاتعرف ذلك، وكان هدفى من المنشور أن أقول أن ربنا يعطى الفرصة للمتجهد، ولاتنسوا الفضل بينكم، لذلك قدمت الشكر للمخرج محمد سامي لأنه أتاح لى الفرصة.





هل هناك أعمال فنية جديد تستعد لها سواء كممثل أو مؤلف خلال الفترة المقبلة؟



استكمل حالياً تصوير مشاهدي فى مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد السقا وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، كما انضميت إلى أسرة مسلسل"النمر"، وأقدم فيه شخصية "خالد"، والعمل من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى إطار صعيدي.

لديه شغف فى الكتابة منذ أن كان طالبا، دخل عالم التمثيل وقدم العديد من الأدوار المميزة التى جعلته قريباً للجمهور لما له من إطلالة وكاريزما خاصة ومن أبرز أعماله الفنية" أبو العروسة، زودياك، بنات ثانوي"، وغيرها، خاض أول تجربة له كتابية تظهر إلى النور من خلال كتابة حوار وسيناريو مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر.أجري "" حوارا خاصا مع الفنان والكاتب محمد مهران ليكشف لنا كواليس كتابة مسلسل "لؤلؤ"، أصعب الشخصيات التى واجهته أثناء الكتابة، تعليقه على التعليقات السلبية على السوشيال ميديا، رأيه فى أداء مي عمر، وغيرها من الأمور المتعلقة به.وإليكم نص الحوار:تجربتي في الكتابة بدأت وأنا طالب بالمعهد العالي للسينما، و فى أواخر تخرجي فى عام 2010، بدأت اكتب مسرحيات أنا أخرجها وبعد ذلك تعرفت على أصدقاء من المعهد، وبدأت اعرض عليهم أفكار كمشاريع صغيرة واكتب لها الحوار والسيناريو، ثم اتجهت إلى كتابة أعمال سينمائية ودرامية ولكن لم استطيع تسويقها، ثم إلى مجال الصحافة في الصفحة الفنية ولكن لم أكمل فيها، وكتبت مشاريع افلام فنية قصيرة، وكانت من أوائل افلام القصيرة التى كتبتها للمخرج محمد عبد السلام، وهو مخرج مسلسل لؤلؤ.