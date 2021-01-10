خالد الجندي: تعرضنا للهجوم بعد تهنئتنا للأقباط

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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، انه يخوض معركة منذ فترة مع التيارات الظلامية التي تصادر الدين لحسابها الخاص، معقبًا: "اقاتل بشراسة شريحة خفاشية تريد السيطرة على العقل الجمعي في هذا البلد، وتبتغي من ذلك إعادة الظلام لعقول الناس بعد السنة السوداء التي إمتطى فيها الاخوان سدة الحكم".



وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على فضائية "ON" قائلًا: "يرغبون في زرع الضغينة بين المجتمع والدليل على ما أقول ما حدث بعد تهنأة إخوانا الاقباط بأعياد الميلاد الجديد ما لذي حدث ؟ إنطلقت علينا أبواق التخوين والتكفير لمجرد أن قمنا بتهنئة إخواننا الاقباط وهم شركائنا في الوطن والمصير.



وأضاف: "عندما إجتمعنا على هدف واحد وهو تهنئة إخواننا الاقباط إنطلقت افواههم فطال الأمر شيخ الازهر الذي نابه من الحب جانب والمفتي ايضًا، لأننا دافعنا عن القيم الانسانية التي تربينا عليها وهي قيم النبل والسماحة والرجولة في هذا البلد ".

