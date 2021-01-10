تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

نجح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين، في الحصول على موافقة النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم الفريق بالفترة المقبلة.

وأبدى المارد الأحمر، موافقته على رحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، إلى سيراميكا كليوباترا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يوقع ريان، على عقود انتقاله إلى سيراميكا، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

وكان ريان عاد إلى صفوف القلعة الحمراء مع بداية الموسم الجاري، عقب انتهاء فترة إعارته إلى صفوف الجونة بالموسم الماضي.

وجاءت موافقة القلعة الحمراء على رحيل ريان إلى سيراميكا، عقب موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني، في ظل صعوبة مشاركته بصفة أساسية.