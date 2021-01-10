هانى رسلان: استنفذنا كل الفرص التفاوضية مع اثيوبيا في ملف سد النهضة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب الغياب الكامل للإرادة السياسية الاثيوبية لوضع نفسها في اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء سد النهضة، لافتا إلى أن فشل مفاوضات سد النهضة اليوم بين مصر والسودان واثيوبيا متوقع.

وأضاف الدكتور هاني رسلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن طريقة إدارة ملف النهضة في اثيوبيا لا يودي الى اية حلول، مؤكدا وجود تعنت من اثيوبيا للوصول إلى حل وتم استنفاذ كل الفرص التفاوضية مع اثيوبيا في ملف سد النهضة.

وعن موقف مصر، رد قائلا: "مصر قدمت الكثير وصبرت وأبدت مرونة، فيما اثيوبيا موقفها اصبح منكشف أمام العالم ولا تبلى بأضرار الاخرين ولا تراعي حقوق الجوار ولا تعرف معنى الحلول الوسط".

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