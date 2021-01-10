خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة دخول نادي الوحدة الإماراتي في مفاوضات مع مسؤولو النادي الأحمر للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت صحيفة الاتحاد الإماراتية قد كشفت عن رغبة نادي الوحدة الإماراتي في التعاقد مع حسين الشحات لاعب الأهلي المصري، وعمر خربين مهاجم الهلال السعودي.

وقال المصدر إن نادي الوحدة لم يدخل في مفاوضات معنا على الإطلاق لضم حسين الشحات ولم نتلقى أي عروض للتعاقد معه.

وأضاف المصدر بأن ما يتردد بخضوص هذا الشأن ليس صحيحًا وحسين الشحات مستمر معنا.

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