موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر سيتي بسهولة بثلاثية دون رد على ضيفه بيرمنجهام سيتي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الدور الثالث (دور الـ 64) من البطولة.

جاءت أهداف السيتي بفضل بيرناردو سيلفا (هدفين) وفيل فودين، ليتأهل الفريق لدور الـ 32 من المسابقة.

وسيعود مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي مجدداً، عندما يستضيف برايتون، مساء الأربعاء المقبل 13 يناير.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، حقهها الفريق من خلال 15 مباراة.

وفاز السيتي في 8 مباريات، وتعادل في 5 مناسبات، وخسر الفريق في لقائين.