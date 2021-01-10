الصحة العالمية تكشف حقيقة تأثير تحور كورونا على فاعلية اللقاحات

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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن التحور الذي شهدته المملكة المتحدة حتى الان لم يثبت تاثيرة على فاعلية اللقاحات المطروحة ومازالت الفاكسينات فعالة، وتم إختباره أكثر من مرة للتأكد من ذلك.



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء الأحد، أن تحور الفيروس في بريطانيا اثر سلبيًا على سرعة الانتشار، معقبًا: "رغم حدوث تحورات بالالاف الفترة الماضية في الفيروس، لكنها كانت بسيطة، لكن التحور الاخير في هذا النوع من البروتين أثر على سلوك إنتشار الفيروس سواء في بريطانيا أو جنوب إفريقيا أو اليابان مؤخرًا ".



وأضاف أن تحور الفيروس تم إكتشافه أول مرة في سبتمبر، وتم التعامل بشكل عادي، لأنه لم يتخيل أحدًا أن يؤثر التحور الاخير في سرعة الانتشار، متابعًا: "للاسف وجدوا أن التحور الاخير في بريطانيا ثبت سرعة إنتشاره ومقدرته أن يكون سائدًا بين السلاسلات الاخرى من الفيروسات حتى الاصلي، وهنا بدأوا يتخذون إجراءات شديدة الحزم في منتصف ديسمبر بعد نحو ثلاثة اشهر من إكتشاف التحور".

