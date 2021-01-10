إيه آر تي تغير خريطة برامجها لعرض أفلام الفنان هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي

نظرا لوفاة الفنان الكبير هادي الجيار، قررت قناة أفلام2 تغيير خريطة برامجها لعرض باقة من أفلام الفنان الراحل، بداية من غدا الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.


حيث تقوم القناة يوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بعرض فيلم "شباب لكل الأجيال" بطولة محمد الحلو، محمد رضا ووحيد سيف، كما تقوم القناة يوم الثلاثاء في نفس الموعد بعرض فيلم "ابن مين في المجتمع" بطولة محمد ثروت، منى جبر وهدى سلطان، في حين تقوم القناة يوم الأربعاء في تمام الثالثة والنصف عصرا بعرض فيلم "مقص عم قنديل" بطولة فريد شوقي، آثار الحكيم وصلاح السعدني.

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