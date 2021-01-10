أبو جودة لاعب الحرس : نتعامل مع كل مباراة كأنها الأخيرة وأشكر زملائي على الهدف

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أعرب اللاعب محمود أبو جودة مهاجم فريق حرس الحدود عن سعادته بالإنتصار الذي تحقق مؤخرا على حساب فريق بيلا بالجولة السابعة للقسم الثاني.



تحدث أبو جودة عن الهدف الذي أحرازه وقال " الحمد لله على الهدف الذي أحرازته في اللقاء السابق والفضل إلى زملائي الذين ساعدوني كثيرًا لكي أتمكن من تسجيل الهدف فقد أهدرت هدف قبلها بدقائق وبتوفيق الله نجحت من أحراز الهدف بعد تمريرة من مصطفي أمين".



وتحدث عن الفرص الكثيرة التي أهدرها فريقه في المباراة وقال" قدمنا مباراة جيدة ولكن بالفعل نحن إستهتارنا في مباراة اليوم بعد ضمان المكسب وحصد الثلاث نقاط فعندما تكون فائز بفرق هدفين سوف تعلب بأريحية أكبر وهذا ما حدث".



وعن حصد الثلاث النقاط قال " نلعب كل مباراة كأنها مباراة كأس لا بديل فيها عن الفوز ونأخذ كل مباراة على حدى دون التفكير في ما هو قادم ونتعامل مع كل مباراة كأنها الأخيرة في الدوري ويلزم الخروج من المباراة وفي حوزتنا الثلاث نقاط دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى".