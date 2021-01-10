طوله 42 كيلومترا وتكلفته 1.7 مليار جنيه.. أبرز المعلومات عن محور ديروط

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تحظى محافظات الصعيد باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والدولة المصرية، التى لا تدخر جهدا فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر، من خلال إقامة مشروعات تنموية عدة.



وتواصل الحكومة العمل على تنمية محافظات الصعيد، التى طالما عانت من الإهمال على مدار سنوات طويلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتابع عن كثب تلك المشروعات التنموية التى تقام فى محافظات الوجه القبلى، ويوجه بسرعة إنجازها والانتهاء منها، حتى يشعر المواطن بعوائدها.



ومن بين المشروعات التنموية التى تحرص الدولة على إقامتها، مشروعات الطرق، إذ حرصت مصر على مد شبكة عملاقة من الطرق والكبارى الجديدة، بجانب تطوير شبكة الطرق الحالية، باعتبارها شريانا، يربط بين المحافظات، ويساهم فى تدفق وسائل النقل، بما ينعكس على انتعاش وتسهيل حركة التجارة، كما أنها تحقق منافع أخرى من خلال تراجع معدلات الحوادث التى تشهدها الطرق، والحد منها بعد الانتهاء من تطويرها وتوسعتها.



وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط.



وتفقد وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من محور ديروط، التى تمتد من طريق الحوطا شرقا حتى تقاطع الزراعى الغربى غربا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن محور ديروط:



- جارٍ العمل فى المرحلة الاولى التى تمتد من محور ديروط من طريق الحوطا شرقا حتى تقاطع الزراعى الغربى غربا.



- يبلغ طول المرحلة الأولى من المحور 15 كيلومترا، وعرض 21 مترا.



- يتضمن محور ديروط حارتين مروريتين لكـل اتجاه.



- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه.



- بلغت نسبة تنفيذ المشروع 81.7%.



- يضم المحور 13 عملا صناعيا، عبارة عن 10 كبارى، ونفقين، وبربخ.



- من بين الكبارى التى يتضمنها المشروع 2 كوبرى رئيسي، هما: كوبرى أعلي نهر النيل، وكوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربى.



- يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كيلومترا.



- يساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى "القاهرة - أسيوط"، بالطريق الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة - أسوان جنوب مدينة ديروط.



وخلال جولته بموقع إنشاء محور ديروط، شدد وزير النقل على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل، وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، والعمل على مدار الساعة، وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع.



وقال وزير النقل إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر، فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محورا، بتكلفة 18.5 مليار جنيه فى صعيد مصر، لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتسهيل تنقل المواطنين، حيث تم إنشاء 7 محاور، هى: طما، وجرجا، وبنى مزار، وعدلى منصور، وسمالوط، وقوص، وكلابشة، والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمى، وجارٍ تنفيذ 5 محاور، هى: ديروط، وبديل خزان أسوان، ودراو، والفشن، وأبو تيج، وتم التخطيط لتنفيذ محورين، هما: منفلوط، وشمال الأقصر، اعتبارا من خطة العام المالى المقبل 2021 - 2022، حيث سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.



وأضاف الوزير أنه قبل عام 2014، كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كيلومتر، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كيلومتر لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.