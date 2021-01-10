الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن سلالة كورونا التي تخدع اختبار الـ PCR

الأحد 10/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على اكتشاف سلالة فيروس " كورونا " في بريطانيا والتي تستطيع خداع اختبار " pcr" والتخفي وفقًا لما حذرت منه منظمة "" FDA.

وقال "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء الأحد، أن الفيروسات بطبعتها كائنات ذكية جدًا، مشيرًا إلى التحور والتطور جزء من تكوينها، وهذا يشمل كافة الفيروسات وليس كورونا فقط والتحور يكون بنسبة تختلف من فيروس لاخر.

وتابع: " فيروس كوفيد 19 من الفيروسات قليلة التحور، رغم ما نراه لكن يمكن وصف ما نشهده بأنها خصائص وأنماط جديدة، ولكن يعتبر من الفيروسات قليلة التحور".

وتعليقا على اكتشاف سلالة فيروس " كورونا " في بريطانيا والتي تستطيع خداع إختبار " pcr"، قال: "ما حدث فيما يخص سلالة المملكة المتحدة المكتشفة أن التحور اصاب بروتين معين، كان بعض كواشف " pcr" تعتمد عليه، ومن ثم عندما حدث تغير في البروتين أصبحت بعض الكواشف غير قادرة على اكتشاف الفيروس وليس كلها ".

أخبار تهمك

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 5 ساعات

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 17 ساعة

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ ساعة

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض