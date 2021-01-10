الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن سلالة كورونا التي تخدع اختبار الـ PCR



وقال "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء الأحد، أن الفيروسات بطبعتها كائنات ذكية جدًا، مشيرًا إلى التحور والتطور جزء من تكوينها، وهذا يشمل كافة الفيروسات وليس كورونا فقط والتحور يكون بنسبة تختلف من فيروس لاخر.



وتابع: " فيروس كوفيد 19 من الفيروسات قليلة التحور، رغم ما نراه لكن يمكن وصف ما نشهده بأنها خصائص وأنماط جديدة، ولكن يعتبر من الفيروسات قليلة التحور".



وتعليقا على اكتشاف سلالة فيروس " كورونا " في بريطانيا والتي تستطيع خداع إختبار " pcr"، قال: "ما حدث فيما يخص سلالة المملكة المتحدة المكتشفة أن التحور اصاب بروتين معين، كان بعض كواشف " pcr" تعتمد عليه، ومن ثم عندما حدث تغير في البروتين أصبحت بعض الكواشف غير قادرة على اكتشاف الفيروس وليس كلها ".



علق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على اكتشاف سلالة فيروس " كورونا " في بريطانيا والتي تستطيع خداع اختبار " pcr" والتخفي وفقًا لما حذرت منه منظمة "" FDA.