أحد أهالي الشرقية يكشف تفاصيل ربط شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جذع شجرة

Advertisements

كشف جمال محمود، أحد أهالي كفر عمار بفاقوس شرقية، تفاصيل ربط شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جذع شجرية بالقرية، موضحا أن الشاب يبلغ 24 عاما، ووالدته تقوم بربطه في الشجرة خوفًا من أن يضيع في الشوارع.



وأشار جمال محمود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه تم طلاقها منذ 25 عاما بسبب ولادتها شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأضاف أن السيدة تضطر إلى ربط ابنها طوال ساعات عملها لتضمن عدم خروجه بمفرده وتغيبه عن المنزل، خاصة إنه غير مدرك لتصرفاته أو أفعاله بالإضافة إلى أنه قد يتعرض لأي أى أو اعتداء خاصة أن الأطفال يمكن أن يقذفوه بالحجارة.

