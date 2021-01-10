توتنهام يمطر شباك مارين بخماسية في كأس إنجلترا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
حقق توتنهام فوز كبيرعلى حساب مضيفه المتواضع مارين، الدرجة الثامنة، بخماسية نظيفة الأحد على ملعب مارين ترافيل أرينا، ضمن مواجهات الدور الثالث ولحق بالمتأهلين للدور الرابع بكاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA Cup).

يدين الفريق اللندني بالفضل في هذا الانتصار العريض لمهاجمه البرازيلي الواعد كارلوس فينيسيوس الذي تكفل بتسجيل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 24 و30 و37، بينما تكفل مواطنه المخضرم لوكاس مورا بتسجيل الهدف الثالث (ق32)، ولاعب الوسط الشاب ألفي ديفين (الهدف الخامس في الدقيقة 60).

ولحق فريق المدرب جوزيه مورينيو بهذه النتيجة للدور الرابع (دور الـ32) من البطولة الأقدم في العالم.

وكانت مباريات اليوم قد شهدت تأهل كل من مانشستر سيتي وتشيلسي، بالإضافة إلى المفاجأة كراولي تاون، القسم الرابع، الذي أقصى ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى بارنسلي وبريستول سيتي، القسم الثاني.

يذكر أن أبرز الفرق التي تأهلت للدور الرابع أيضاً خلال مواجهات السبت مانشستر يونايتد وليستر سيتي وآرسنال وإيفرتون وفولهام وبيرنلي.

وستقام قرعة هذا الدور الاثنين، فيما ستبدأ مبارياته يوم 23 من الشهر الجاري. 

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