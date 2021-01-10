محافظ الشرقية بعد تحويل أحد المسئولين للتحقيق بسبب سرادق عزاء: " المرحلة الحالية لا تحتمل التراخي" (فيديو)

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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل إحالة رئيس مدينة منيا للتحقيق بسبب إقامة سرادق عزاء، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التراخي في الإجراءات الاحترازية.



وقال "غراب" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "واجبانا ودورنا ان نحافظ على الجميع، وسبق وتم تم إنذار رئيس مدينة منيا القمح بالفصل نتيجة تقصيره في تحمل المسؤولية".



وأضاف " لا ننتظر رد فعل من أحد وأخذنا الإجراء القانوني بسبب هذه المخالفة، ونبهنا في هذا التوقيت بعدم السماح بإقامة سرادق العزاء وأن يقتصر العزاء على 10 كراسي أمام البيت مع مراعاة إجراءات التباعد والجميع يعرف هذه الإجراءات".



وكانت شددت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية،على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يوجد لقاح يعطي حماية 100% لمن يحصل عليه.



وأشارت "الرباط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن اللقاح أحد الوسائل التي تحمينا من الإصابة، حيث لابد من ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حيث أن اللقاح وحده لا يكفي.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.