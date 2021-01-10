'المصورين الصحفيين' تعقد احتفالها السنوي بمعرض ومسابقة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:28 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
أعلنت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين عقد احتفالها السنوي بمعرض ومسابقة أفضل صورة صحفية لعام ٢٠٢٠ بساقية الصاوي في تمام السادسة من مساء غد الاثنين، على أن يقتصر الحضور في اليوم الأول للمعرض على الزملاء المرشحين للجوائز.

وقالت الشعبة في بيان مساء اليوم الاحد إن إعلان جوائز المسابقة في نسختها الرابعة عشر، سيتم بعد افتتاح المعرض على مسرح الحديقة المفتوح بقاعة الكلمة بالساقية، على أن يتم بث حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز مباشرة عبر الصفحة الرسمية الجديدة للشعبة عبر موقع فيس بوك: www.facebook.com/egyptpressphoto، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقالت الشعبة في بيانها: "نتباهى دوما بمدى حرصنا على حضور معرضنا السنوى وهو بمثابة عيد للمصورين، ونود أن نتشارك سويا في خروج المعرض بأفضل شكل يليق بنا، ويحفظنا وكل أحبائنا من كل سوء في ظل الظروف التي نعيشها تحت وطأة فيروس كورونا وتبعاته".

وأشارت الشعبة إلى أن المعرض سيمتد لمدة 8 أيام كاملة حتى الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، ويسمح لجميع الزملاء المشاركين وللجمهور بزيارة المعرض في الأيام التالية ليوم الافتتاح وتوزيع الجوائز.

واوضحت الشعبة أنه سيتم أيضا إطلاق الموقع الرسمي الجديد لها  egyptpressphoto.com ، بالتزامن مع حفل افتتاح المعرض، ونشر الصور الفائزة عليه بالتزامن مع إعلان النتيجة بالساقية، ويتم عبره عرض تاريخ جوائز الشعبة وأبرز أعمال المصورين على مدار سنوات مضت، مشيرة إلى أنها تترقب أي تعقيب أو ملاحظة تثري المحتوى الذي بناه المصورون سويا بأعمالهم التي يفخرون بها.

واعربت الشعبة عن تمنياتها بالتوفيق للجميع؛ من حالفه الحظ بالفوز ومن نال شرف المشاركة، وثقتها أن جميع الفنانين المشاركين كانوا على قدر المسئولية والمهنية لتوثيق ما عاشوه خلال عام صعب، كانت الصورة الصحفية وروادها أبطالا فوق العادة كما كان العهد بهم.

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