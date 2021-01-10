حسام بدراوي: أصبت وزوجتي بفيروس كورونا رغم احتياطنا الشديد (فيديو)

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أكد الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الاسبق، إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته منذ بداية الموجة الأولى رغم اتخاذه احتياطات شديدة، قائلا: "كنت واخد احتياطاتي جدا ومكنتش بخرج ولكن زوجتي حست ببعض الأوجاع فى جسمها وطلبت تعمل مسحة".



وأضاف الدكتور حسام بدراوي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه ارسل للمعمل وأجرى مسحة هو وزوجته وتبين اصابتهما بالفيروس، متابعا: "السبب كان احد العاملين اللى بيشتغلوا فى البيت، والعاملة لم تقل أنها مصابة بسخونية أو أعراض كورونا".



واستكمل: "اعتقد ان العاملة كانت السبب، وبعد ما عملت التحليل قالوا لى التحليل كان ايجابي ضعيف ثم بعدها سلبي والفيروس كان عندي ضعيف"، مطالبا أي مصاب بفيروس كورونا باتباع بروتوكول وزارة الصحة وعدم الالتفاف إلى المتداول على السوشيال ميديا.



