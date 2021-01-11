رئيس اللجنة الطبية الأولمبية: غلق أي منشأة رياضية تخالف إجراءات كورونا فورا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، أنهم قاموا بتشديد الاجراءات الاحترازية على اللاعبين والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لليد، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية بوزارة الشباب كلفت لجان لمتابعة المرور على الأندية للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور حسن كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن الأندية قد تبدو مكان ترفيهيا ولكن هناك جانب ضخم يخص هذه الأندية سواء عاملين أو رياضيين، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مخالفات في الإجراءات الاحترازية يتم غلق المنشأة الرياضية فورا.

وتابع: "غلق الأندية والمنشآت الرياضية في الموجة الأولى تسبب في أضرار اقتصادية ضخمة للعاملين والمدربين، وعودة الغلق سيكون سهل وآمن، ولكن كل قرار سيكون له اعراض اقتصادية مضرة لكل المنظومة الرياضية والعاملين فيها".

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