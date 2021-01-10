الباز: اللقاح الآمن لكورونا هو ما يسهل للدولة توفيره وليس نوعا بعينه

الأحد 10/يناير/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن ازمة كورونا تتفاقم على مستوى العالم، خاصة مع ظهور سلالات جديدة في العديد من دول العالم.

وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه حتى الآن لا يوجد تضور واضح. لمسالة اللقاح، موضحا أنه كلما يظهر لقاح يطالب الناس الدولة بان تشتريه للعلاج.

واستكمل انه يجب أن يدرك الجميع ان اللقاح الآمن لهو اللقاح المتوفر والذي يسهل الحصول عليه.

وناشد الدكتور محمد الباز، الدولة بضرورة توضيح وتحديد خطة ومواعيد محددة لتوزيع اللقاحات.

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