الباز: اللقاح الآمن لكورونا هو ما يسهل للدولة توفيره وليس نوعا بعينه

الباز: اللقاح الآمن لكورونا هو ما يسهل للدولة توفيره وليس نوعا بعينه
الأحد 10/يناير/2021 - 10:22 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن ازمة كورونا تتفاقم على مستوى العالم، خاصة مع ظهور سلالات جديدة في العديد من دول العالم.
وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه حتى الآن لا يوجد تضور واضح. لمسالة اللقاح، موضحا أنه كلما يظهر لقاح يطالب الناس الدولة بان تشتريه للعلاج.
واستكمل انه يجب أن يدرك الجميع ان اللقاح الآمن لهو اللقاح المتوفر والذي يسهل الحصول عليه.
وناشد الدكتور محمد الباز، الدولة بضرورة توضيح وتحديد خطة ومواعيد محددة لتوزيع اللقاحات.
وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه حتى الآن لا يوجد تضور واضح. لمسالة اللقاح، موضحا أنه كلما يظهر لقاح يطالب الناس الدولة بان تشتريه للعلاج.
واستكمل انه يجب أن يدرك الجميع ان اللقاح الآمن لهو اللقاح المتوفر والذي يسهل الحصول عليه.
وناشد الدكتور محمد الباز، الدولة بضرورة توضيح وتحديد خطة ومواعيد محددة لتوزيع اللقاحات.