الأزهري ناعيا شيخة القراء تناظر محمد: كانت شرفا ووساما للرجال والنساء.. وعزائي لكل قاريء ومعظم للقرآن

الأحد 10/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى كل قاريء للقرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي.

وقال الأزهري في بيان له: عزاء واجب في شمس من شموس القرآن والإقراء أتقدم بخالص العزاء إلى كل تالٍ وقاريء ومعظم للقرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي، التي أفنت عمرها الذي قارب قرنا من الزمان في خدمة القرآن الكريم وعلوم القراءات، لقد كانت رضي الله عنها شرفا ووساما للرجال والنساء، على حد سواء، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 17 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من العودة لليجا

منذ ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

10:26 م

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض