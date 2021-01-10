الوحدة الإماراتي يخطط لخطف نجم الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو

كشفت صحيفة "الاتحاد الرياضية الإماراتية"، عن مفاجأة جديدة حول مفاوضات الوحدة الإماراتي مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

 

وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن الوحدة يرغب بشدة في التعاقد مع حسين الشحات واستعادة خدماته مرة أخرى، مطلع الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق الإماراتي يطمح أيضًا للتعاقد مع السوري عمر خريبين نجم ومهاجم الهلال السعودي، مع اقتراب نهاية عقده.

 

وكان الشحات تواجد بين صفوف العين الإماراتي في فترة سابقة وشارك مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي مع بداية عام 2018 الماضي.

 

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