متى يتجاوز المصاب بكورونا الخطر؟ نائب رئيس مستشفى الحميات يجيب
الأحد 10/يناير/2021 - 10:20 م
داليا الحسين
قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب رئيس مستشفى حميات إمبابة، إن المنظومة الطبية في مصر تمكنت من السيطرة على وضع فيروس كورونا. على الأرض.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن التخطيط الذي يتم في مصر لمواجهة فيروس كورونا فوق الممتاز، مشيدا بقرار الدولة بتأجيل الدراسة.
واستكمل انه من وجهة نظره أن سبب تراجع الإصابات بين المواطنين هو تأجيل الدراسة، وشعور المواطنين بالخطر الشديد من الإصابة بالفيروس، وبالتالي التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن الفيروس خلال الموجة الثانية سريع الانتشار، وبعض الحالات ب تكون خطرة، موضحا أن اعراض الجهاز الهضمي هل الأكثر شيوعا في الموجة الثانية.
ونوه إلى أن مرحلة الخطر في الإصابة بالفيروس تتراوح منا ليوم الأول للعاشر، وإذا تم تجاوز اليوم العاشر بسلام، فيكون الماواطن تجاوز مرحلة الخطر.
Bassam
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن التخطيط الذي يتم في مصر لمواجهة فيروس كورونا فوق الممتاز، مشيدا بقرار الدولة بتأجيل الدراسة.
واستكمل انه من وجهة نظره أن سبب تراجع الإصابات بين المواطنين هو تأجيل الدراسة، وشعور المواطنين بالخطر الشديد من الإصابة بالفيروس، وبالتالي التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن الفيروس خلال الموجة الثانية سريع الانتشار، وبعض الحالات ب تكون خطرة، موضحا أن اعراض الجهاز الهضمي هل الأكثر شيوعا في الموجة الثانية.
ونوه إلى أن مرحلة الخطر في الإصابة بالفيروس تتراوح منا ليوم الأول للعاشر، وإذا تم تجاوز اليوم العاشر بسلام، فيكون الماواطن تجاوز مرحلة الخطر.
Bassam