متى يتجاوز المصاب بكورونا الخطر؟ نائب رئيس مستشفى الحميات يجيب

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قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب رئيس مستشفى حميات إمبابة، إن المنظومة الطبية في مصر تمكنت من السيطرة على وضع فيروس كورونا. على الأرض.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن التخطيط الذي يتم في مصر لمواجهة فيروس كورونا فوق الممتاز، مشيدا بقرار الدولة بتأجيل الدراسة.



واستكمل انه من وجهة نظره أن سبب تراجع الإصابات بين المواطنين هو تأجيل الدراسة، وشعور المواطنين بالخطر الشديد من الإصابة بالفيروس، وبالتالي التزامهم بالإجراءات الاحترازية.



ولفت إلى أن الفيروس خلال الموجة الثانية سريع الانتشار، وبعض الحالات ب تكون خطرة، موضحا أن اعراض الجهاز الهضمي هل الأكثر شيوعا في الموجة الثانية.



ونوه إلى أن مرحلة الخطر في الإصابة بالفيروس تتراوح منا ليوم الأول للعاشر، وإذا تم تجاوز اليوم العاشر بسلام، فيكون الماواطن تجاوز مرحلة الخطر.



Bassam