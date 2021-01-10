إخلاء سبيل الأم التي قيدت ابنها بالحبال في شجرة بالشرقية

الأحد 10/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
سمر السيد
قررت نيابة مركز فاقوس منذ قليل إخلاء سبيل الأم التي قيدت ابنها بالحبال في شجرة خوفا من هروبه بقرية كفر عمار.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد برصد ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس مقطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر خلاله شاب مقيد بالحبال في شجرة وسط أراضي زراعية بالقرب من المقابر.

وتين أن الشاب يدعي السيد 28 عاما معاق ذهني وان والدته ثريا كامل 51 عام هي من قامت بتقيده خوفا من هروبه.

وقالت للأم بأن زوجها هجرها منذ أكثر من 10 سنوات وأصبحت هي المسؤولة عن ابنها المعاق ذهنيا «السيد» 28 عاما، موضحة أنها تضطر للعمل في أرض زراعية حتى تستطيع الإنفاق على نفسها وعلى ابنها.

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