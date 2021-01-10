محلل اقتصادي: القطاع البنكي لديه القدرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت منى بدير، المحلل الاقتصادي، إن عودة الاستثمار في المحافظ الاستثمارية بقوة لمصر خلال الفترة الأخيرة، أحد أسبابه موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق.

وتابعت "بدير"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هناك أسباب أخرى لعودة رؤوس الأموال مثل مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات، وهذا الأمر ناتج من تطبيق الإصلاح الاقتصادي مع تحرير سعر الصرف الذي ادى لعلاج الاختلال في المتواجد الاقتصاد.

ولفتت إلى أن القطاع البنكي في مصر مر بمجموعة من الإصلاحات منذ عام 2003، أدت لوجود قطاع ذو رأس مال مرتفع، لديه قدرة على توفير المال لكافة القطاعات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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