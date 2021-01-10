الإمارات: أنهينا الخلاف مع قطر لكن يجب بناء الثقة في المرحلة القادمة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن المصالحة الخليجية أنهت الخلاف مع قطر، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة في المرحلة القادمة.



وقال قرقاش، في مقالة مع قناة "سكاي نيوز عربية" نشرت مساء اليوم الأحد، في تطرقه إلى نتائج القمة الخليجية في السعودية: "انتهينا من الخلاف. والإمارات من خلال إعلان العلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف".

وتابع: "أعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم. فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضا في خلاف ممتد مثل هذا (تحتاج) إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة".

وأشار قرقاش إلى وجود مسائل أخرى "أكثر استعصاء خلال المرحلة القادمة"، مردفا: "هذه يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية".

وأضاف: "مهم جدا أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلين على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف. (هناك) صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول لها (الشعوب) إن بعض المسائل تتطلب بعض الوقت".

وشهدت منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توترا داخليا بالغا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ"دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران وتركيا، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وفي طفرة كبيرة لتسوية هذه الأزمة تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل التوتر.



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